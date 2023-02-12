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Общество

День всех влюбленных теряет своих поклонников

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Валентинов день, отмечающийся 14 февраля, за последние годы потерял большинство своих поклонников в России. В 2023 году его планируют отметить 13% опрошенных, праздник пройдет мимо 76%.

Такие данные приводит сервис Super Job. В опросе приняли участие экономически активные граждане.

Исследователи пришли к выводу, что за 16 лет популярность праздника снизилась почти в 4 раза. В 2007 году День всех влюбленных отмечал каждый второй опрошенный.

«Известия» делятся результатами другого опроса. Согласно ему, предложение руки и сердца 14 февраля не является желанным подарком. Его хотели бы получить лишь 10% респондентов.

25% опрошенных мужчин и женщин пожелали подарочный сертификат в качестве презента, 23% - косметику и парфюмерию, 20% - путешествие. 19% обрадуют билеты в театр или на концерт, а 18% - гаджеты.

В большинстве случаев Валентинов день отмечают пары, состоящие в отношениях. 53% респондентов готовы потратить на подарок половинке от 1 000 до 5 000 рублей, а 20% - до 1 000 рублей.

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Источник — фото pixabay.com
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