Задержка авиарейса из-за непогоды: что можно получить от перевозчика

14.12.2022 | 14:32

Жителям Пензенской области, столкнувшимся с задержкой авиарейса из-за неблагоприятных погодных условий, напомнили, на что они имеют право.

Во-первых, на отказ от полета. В такой ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость билета, даже если он был «невозвратным».

Во-вторых, на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, если, к примеру, сорвались заранее оплаченные мероприятия или пассажир планировал пересадку, но в итоге опоздал на поезд. В этом случае к претензии прикладываются все чеки.

«Претензия предъявляется перевозчику в аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта назначения. При внутренних воздушных перевозках такая претензия предъявляется в течение 6 месяцев со дня задержки рейса», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В-третьих, можно взыскать с перевозчика штраф «за просрочку доставки пассажира в пункт назначения». Он составляет 25% от установленного минимального размера оплаты труда за каждый час просрочки, но не может превышать 50% от стоимости авиабилета.

«Также пассажир имеет право на бесплатное предоставление ему дополнительных услуг. Это организация хранения багажа; предоставление комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до 7 лет; прохладительные напитки; 2 телефонных звонка или 2 сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов; горячее питание при ожидании более четырех часов; размещение в гостинице при ожидании более восьми часов в дневное время и более шести часов - в ночное, а также доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно», - пояснили в управлении.

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