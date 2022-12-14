В Пензе подвели итоги партпроекта «Защита животного мира» за 2022 год

14.12.2022 | 11:38

Региональный координатор федерального партийного проекта «Защита животного мира», вице-президент Всемирной федерации кошек, фелинолог, директор АНО «Центр развития и цифровизации зооиндустрии «Зоологика» Анна Рудакова подвела итоги за 2022 год.

Так, в июне она стала организатором дискуссионной площадки и модератором круглого стола на тему «Государственное регулирование в области ответственного отношения к животным» на Петербургском международном экономическом форуме.

Летом активисты проекта провели серию встреч во дворах Пензы, на которых рассказывали об ответственном отношении к животным.

Совместно с волонтерскими организациями проводились благотворительные выставки, где пристраивали бездомных животных, акции по сбору кормов, наполнителей и когтеточек.

За период с сентября этого года в школах города и области в рамках проекта прошло более 12 уроков добра. На занятиях присутствовали кошки-фелинотерапевты. Координатор и активисты проекта рассказывали детям о том, как правильно обращаться с животными, а после у ребят всегда была возможность погладить кошек.

На строгом контроле представителей проекта «Защита животного мира» строительство четырех крупных приютов для животных в Пензенском, Каменском, Нижнеломовском и Сердобском районах. О необходимости создать приюты жители области говорили во время сбора предложений в народную программу партии «Единая Россия». На данный момент на завершающей стадии находится ремонт приютов в Каменском и Нижнеломовском районах.

«В рамках партийного проекта мы продолжим следить за качеством возведения приютов для животных в Пензенской области», - подчеркнула Анна Рудакова.

Регкоординатор «Защиты животного мира» также приняла участие в крупнейшей московской выставке кошек, на которой было представлено более 40 пород и более 500 участников. Она презентовала российскую марку экологичной и безопасной косметики для ухода за животными, разработанной на пензенском производстве.

«На расширенном заседании при Россельхознадзоре выступила с докладом и рассказала, что в Пензенской области планируется запуск пилотного проекта по регуляции проблемы безнадзорных животных. Учет домашних животных - это порядок и в сфере профессионального разведения (в части контроля и пресечения безответственного разведения), и в отношении безнадзорных животных. По статистике, в большинстве случаев на людей нападают хозяйские животные, только в настоящее время это невозможно доказать, так как нет учета. Собаки и кошки юридически являются имуществом, и люди обязаны нести за них ответственность», - пояснила Анна Рудакова.