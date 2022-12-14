Сетевое издание|18+|Среда|14 дек 2022|13:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе подвели итоги партпроекта «Защита животного мира» за 2022 год

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Региональный координатор федерального партийного проекта «Защита животного мира», вице-президент Всемирной федерации кошек, фелинолог, директор АНО «Центр развития и цифровизации зооиндустрии «Зоологика» Анна Рудакова подвела итоги за 2022 год.

Так, в июне она стала организатором дискуссионной площадки и модератором круглого стола на тему «Государственное регулирование в области ответственного отношения к животным» на Петербургском международном экономическом форуме.

Летом активисты проекта провели серию встреч во дворах Пензы, на которых рассказывали об ответственном отношении к животным.

Совместно с волонтерскими организациями проводились благотворительные выставки, где пристраивали бездомных животных, акции по сбору кормов, наполнителей и когтеточек.

За период с сентября этого года в школах города и области в рамках проекта прошло более 12 уроков добра. На занятиях присутствовали кошки-фелинотерапевты. Координатор и активисты проекта рассказывали детям о том, как правильно обращаться с животными, а после у ребят всегда была возможность погладить кошек.

На строгом контроле представителей проекта «Защита животного мира» строительство четырех крупных приютов для животных в Пензенском, Каменском, Нижнеломовском и Сердобском районах. О необходимости создать приюты жители области говорили во время сбора предложений в народную программу партии «Единая Россия». На данный момент на завершающей стадии находится ремонт приютов в Каменском и Нижнеломовском районах.

«В рамках партийного проекта мы продолжим следить за качеством возведения приютов для животных в Пензенской области», - подчеркнула Анна Рудакова.

Регкоординатор «Защиты животного мира» также приняла участие в крупнейшей московской выставке кошек, на которой было представлено более 40 пород и более 500 участников. Она презентовала российскую марку экологичной и безопасной косметики для ухода за животными, разработанной на пензенском производстве.

«На расширенном заседании при Россельхознадзоре выступила с докладом и рассказала, что в Пензенской области планируется запуск пилотного проекта по регуляции проблемы безнадзорных животных. Учет домашних животных - это порядок и в сфере профессионального разведения (в части контроля и пресечения безответственного разведения), и в отношении безнадзорных животных. По статистике, в большинстве случаев на людей нападают хозяйские животные, только в настоящее время это невозможно доказать, так как нет учета. Собаки и кошки юридически являются имуществом, и люди обязаны нести за них ответственность», - пояснила Анна Рудакова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото пресс-службы ЕР
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте