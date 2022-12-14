В гордуме одобрили два проекта о льготах для семей участников СВО

14.12.2022 | 15:01

В среду, 14 декабря, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутаты одобрили два проекта, касающихся членов семей военнослужащих.

Предлагаемые решения подразумевают предоставление бесплатного питания в школах и освобождение от платы за детсад семьям не только мобилизованных пензенцев, но и других участников специальной военной операции.

«28 ноября вышли изменения в постановлении правительства Пензенской области. В рамках этого расшифровывается наше положение о том, кто принимает участие в СВО. Это жители Пензенской области, как призванные в рамках частичной мобилизации, так и добровольцы, заключившие контракты с Вооруженными силами РФ о прохождении службы в подразделениях БАРС», - пояснила начальник управления образования города Алла Маркова.

Внесение изменений потребовалось для того, чтобы привести муниципальные нормативные акты в соответствие с региональными. Принять их планируется на очередной сессии Пензенской городской думы.

В ноябре депутаты подняли вопрос об отсутствии льгот для семей добровольцев. Тогда Алла Маркова пояснила, что меры соцподдержки предоставляются только военнослужащим, призванным по мобилизации. Думцы сочли эту ситуацию несправедливой и предложили после доскональной проработки вопроса обратиться в Законодательное собрание Пензенской области.

Вскоре после этого семьям добровольцев подразделения БАРС были предоставлены льготы на региональном уровне. На них распространили меры поддержки, которые ранее касались мобилизованных, а также ряд других льгот.