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Общество

Под Пензой пенсионеры едва не обморозились в сломанной машине

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В среду, 14 декабря, в Пензенском районе сотрудники ГИБДД помогли пенсионерам, едва не замерзшим на дороге.

В 9:40 на 240-м километре трассы Тамбов - Пенза инспекторы при патрулировании заметили на обочине занесенный снегом ВАЗ-2109, стоявший на обочине.

«Они остановились у данного автомобиля и поинтересовались причиной остановки. В машине находились два человека, мужчина и женщина пожилого возраста», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по региону.

Пенсионеры рассказали, что ехали в поликлинику, но по пути их «девятка» сломалась. Так и не добравшись до пункта назначения, они сильно замерзли.

«Полицейские пригласили пожилых людей согреться в патрульном автомобиле. После этого автоинспекторы помогли отремонтировать автомобиль. Состоянию здоровья пенсионеров ничего не угрожает. Убедившись, что машина может двигаться дальше, сотрудники Госавтоинспекции пожелали водителю и пассажирке счастливого пути», - добавили в ГИБДД.

Всем жителям региона напомнили, что в условиях непогоды личный состав ГАИ ориентирован на оказание помощи автомобилистам. Обратиться за ней можно к ближайшему экипажу или по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02, 102.

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