Низовая метель: пензенцев попросили отказаться от поездок на машине

В среду, 14 декабря, на Пензенскую область обрушился снегопад. По данным метеопостов, местами фиксируют низовую метель.
Как рассказали в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства, подрядчики приступили к очистке проезжей части и обработке противогололедными средствами.
Всего на дороги регионального и муниципального значения вышли 125 спецмашин. Их число увеличат, если снегопад усилится.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Соблюдайте правила дорожного движения!» - обратились к пензенцам в минстрое.
15 декабря в Пензенской области также обещают снегопад. Ветер юго-западный, умеренный, температура днем минус 4…6 градусов.
Возможно, осадки продолжатся и 16-го числа.
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