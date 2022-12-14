Низовая метель: пензенцев попросили отказаться от поездок на машине

14.12.2022 | 12:31

В среду, 14 декабря, на Пензенскую область обрушился снегопад. По данным метеопостов, местами фиксируют низовую метель.

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства, подрядчики приступили к очистке проезжей части и обработке противогололедными средствами.

Всего на дороги регионального и муниципального значения вышли 125 спецмашин. Их число увеличат, если снегопад усилится.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Соблюдайте правила дорожного движения!» - обратились к пензенцам в минстрое.

15 декабря в Пензенской области также обещают снегопад. Ветер юго-западный, умеренный, температура днем минус 4…6 градусов.

Возможно, осадки продолжатся и 16-го числа.