В Пензенской области семьям бойцов решили дать по 50 000

13.12.2022 | 10:58

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский принял решение поддержать семьи бойцов, отправляющихся участвовать в специальной военной операции. Инициативу он озвучил на совещании в понедельник, 12 декабря.

Речь идет о добровольцах, которые идут служить по контракту.

«Когда ребята уходят, идет процесс оформления, вливания, есть пауза в получении денежного довольствия, а семьи здесь остаются. Эту паузу мы должны закрывать своей материальной помощью разовой. Я думаю, что все поймут и оценят. Это будет наша малая фронту подмога», - заявил глава администрации.

Он дал поручение юридическом отделу и ответственным лицам в короткий срок подготовить всю необходимую документацию.

«Найдите решение и загоните этот документ, чтобы оказывать единовременную помощь этим ребятам и их семьям, пока устаканивается их положение в вооруженных силах, пока они не начнут получать зарплату и пересылать семье. Это касается именно тех, кто уходит по контракту.

Документ прямо сегодня-завтра чтобы был. Подпишу, попрошу прокуратуру побыстрее его рассмотреть. Бегом разрабатывайте положение, ночь для этого есть, тысяч 50 должны люди получать, пока мужик встанет в строй», - заключил Сергей Златогорский.