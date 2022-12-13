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Общество

В Пензе блогеры сняли на видео провалившегося под лед человека

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Пензенские блогеры обязательно разместят в своих постах будоражащие фото и видео провалившегося под лед человека. Именно для этого их и пригласили на спасательную станцию. Дамы пишут о разном, на что и сделали расчет организаторы мероприятия - шире будет охват.

Мила Николаева раньше вела блог о воспитании детей. Теперь она занимается темой специальной военной операции и помощи мобилизованным, но от предложения посмотреть на учения отказываться не стала.

«Звонил ЦУР нам, сказал: «Девчонки, будет обучение МЧС правилам техники безопасности на льду, первая спасательная помощь». Мы подумали: интересно, надо прийти», - отметила блогер Мила Николаева.

Специалисты Пензенского пожарно-спасательного центра показали, как надо правильно выбираться из воды. Вот только в жизни не всегда рядом окажутся люди с лестницами или концом Александрова.

Затем сыграть роли провалившихся под лед предложили самим блогерам. Желание поначалу проявила только одна ведущая онлайн-ресурса.

«Хотелось бы попробовать себя в экстремальной, в критической ситуации, посмотреть, смогу я собраться или нет», - рассказала блогер Алена Босс.

Однако мать двоих детей все же решила поберечь себя и не рисковать даже ради яркой фотографии. Другие блогеры отказались сразу. В прорубь окунулся журналист одной из пензенских газет. В окружении спасателей и со специальными приспособлениями на шее он вылез из полыньи без труда.

С окончанием летнего сезона на водоемах Пензенской области утонуло трое человек.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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