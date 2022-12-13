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Общество

Пензенцы станут чаще видеть на товарах героев русского фольклора

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В России хотят заняться популяризацией героев отечественной истории и фольклора. Соответствующее поручение дано кабинету министров.

Документ размещен на сайте Кремля.

Глава государства поручил «принять меры, которые будут направлены популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора, включая использование изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления».

Поручение должно быть исполнено до 15 мая 2023 года. Ответственным назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее Президент РФ отмечал, что российской молодежи незнакомы такие герои, как, например, богатыри. Юные граждане увлечены персонажами из зарубежных фильмов и комиксов.

Слова главы государства приняли во внимание администрации некоторых детских садов. Они обратились к родителям с просьбой наряжать детей на новогодние утренники в костюмы, традиционные для советских времен: мишек, зайчиков, ежиков, волков, снежинок, Снегурочек.

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