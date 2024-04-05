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Учеба

У школьников появятся патриотические тетради

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Первый тираж школьных тетрадей с патриотическим содержанием уже увидел свет. Об этом «Парламентской газете» рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

В октябре прошлого года парламентарии предложили разместить на школьных товарах изображения героев спецоперации, российских спортсменов, писателей и деятелей культуры. Идею поддержал Минпромторг.

Анна Кузнецова сообщила, что 150 тысяч тетрадей с патриотическим контентом уже напечатаны и в ближайшее время появятся в продаже. На них изображен легендарный экипаж танка «Алеша», уничтоживший колонну украинской бронетехники.

Ассортимент и объем производства подобных канцтоваров будет расширяться. По словам Кузнецовой, скоро будут выпущены тетради с портретами прославленных российских деятелей и видами памятных мест.

Также вице-спикер отметила, что для производителей школьных товаров с патриотическим содержанием могут разработать меры поддержки.

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