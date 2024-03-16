В РПН рассказали, кто должен платить за испорченный в магазине товар

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области разобрали ситуации, когда товар в магазине оказывается испорченным при участии покупателя.
Как выяснилось, в одних случаях ущерб должен возмещать посетитель торгового зала, в других - организация.
«Бывает, что покупатель случайно поскользнулся на мокром полу или не заметил коробки в проходе и уронил какие-то товары, а администрация магазина настойчиво требует плату за испорченные продукты. В таком случае вы платить не обязаны», - пояснили в управлении.
Но бывает, что вина все же лежит на покупателях. Например, выскользнула из рук и разбилась бутылка с лимонадом или ребенок взял с полки фрукт и надкусил его.
«Оплачивать такой товар вы не хотите - ведь это произошло в торговом зале и он еще не куплен. Но администрация магазина может взыскать убыток через суд. В этом случае суд, как правило, встает на сторону продавца, особенно если факт порчи доказан видеоматериалами с камер видеонаблюдения или показаниями свидетелей», - разъяснили эксперты.
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