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Криминал

Цветы на полмиллиона перехватили по дороге в Пензу

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37-летний житель Мокшанского района, занимающийся продажей цветов, стал жертвой мошенников.

Директор магазина купил крупную партию товара на сумму более 550 000 рублей. Для доставки цветов в Пензу он нашел в интернете объявление об оказании услуг по грузоперевозке. Документы были оформлены, водитель забрал заказ и выехал в Пензу.

Однако в дороге шоферу позвонил неизвестный, который представился диспетчером и сказал, что адрес выгрузки изменился.

«Водитель не догадывался, что общается с мошенником. Будучи введенным в заблуждение, он выгрузил товар в новом месте и уехал. Когда перевозчик сообщил заказчику, что груз доставлен с изменением маршрута, стало известно, что цветы похитили», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Преступников ищет полиция. Им грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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