Пензенцам объяснили, когда в 2023 году выгоднее всего взять отпуск

13.12.2022 | 13:27

В декабре в большинстве организаций составляется график отпусков на следующий год. По мнению экспертов, некоторые месяцы будут выгоднее для пензенцев в финансовом плане.

По словам руководителя аналитического и исследовательского центра сервиса для поиска работы SuperJob Натальи Головановой, в 2023 году лучше отдыхать в марте, августе или октябре.

Чем больше число рабочих дней в месяце, тем лучше с точки зрения расчетов, объяснила эксперт. Голованова отметила, что в августе 2023 года будет 23 рабочих дня, в марте и октябре - по 22 дня.

«Оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня. Поэтому, используя отгулы в перечисленные месяцы, вы не потеряете - или совсем незначительно потеряете - в деньгах по сравнению с заработной платой», - объяснила Голованова.

Чуть менее выгодными для отпуска будут в следующем году июнь, июль, сентябрь, ноябрь и декабрь.

Представитель SuperJob обратила внимание, что ее расчет актуален для сотрудников с окладом, работающих стандартные 40 часов в неделю.