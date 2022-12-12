В Пензе почтили память погибших в вооруженном конфликте в Чечне

12.12.2022 | 19:14

В честь Дня памяти погибших в вооруженном конфликте в Чечне в сквере Воинской Доблести провели траурный митинг. Ветераны боевых действий, служившие на Северном Кавказе, возложили цветы в память о тех, кто так и не вернулся с поля боя.

«Вместе с нами участвовали ребята, которые ветераны боевых действий, которые проходили службу в Афганистане. И конечно же, с нами сейчас те, кто проходил службу, выполнил свой долг при проведении специальной военной операции на Украине. Все мы вместе, все мы чтим память наших погибших друзей. Чтим, чтили и всегда будем чтить», - сообщил руководитель регионального отделения всероссийской организации «Боевое братство» Юрий Краснов.

Первая чеченская война - одна из самых мрачных страниц новейшей истории России. Тысячи солдат отдали жизнь, сражаясь с противником. Из Пензенской области домой не вернулись 125 человек.

Традиционно в день памяти погибших по всей стране проходят панихиды, траурные собрания и уроки мужества. В Пензе каждый год у подножия монумента появляются красные гвоздики.

«Память сильнее времени. Поэтому мы сильный народ, мы победим!» - отметил Юрий Краснов.