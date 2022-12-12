На станцию Пенза-I прибыл поезд Деда Мороза

На перроне станции Пенза-I устроили предновогоднюю дискотеку. Юные жители города вместе с родителями пребывали в ожидании зимнего волшебства. По стране путешествует поезд Деда Мороза.
«Решили такое событие не пропустить. Пока разогреваемся танцами, а потом будем стихи рассказывать», - отметил пензенец.
«Радостное настроение, предпраздничное. Ура, Новый год!» - воскликнула горожанка.
Радуются, глядя на празднично оформленный состав, и ребята и взрослые. Мамы и папы на миг погрузились в детство, когда Дед Мороз исполняет желания. Тридцать тысяч километров по рельсам - таков маршрут резиденции зимнего старца.
«В прошлом году отправился я в путешествие по стране нашей. Мои добрые друзья железнодорожники снарядили поезд волшебный, чтобы я в разных местах побывал», - рассказал Дед Мороз.
«Впервые в истории нашего края к нам приехал поезд Деда Мороза. И дедушка обещал, что сегодня целых четыре часа наши дети будут погружаться в волшебную сказку», - сообщил 1-й заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой создавали настроение гостям и символы наступающего 2023-го: веселые кролики заводили детвору на перроне. А в вагонах посетителей ждали другие развлечения.
В вагоне-лавке выстроилась очередь, на память о событии пензенцы покупали сувениры. Можно было и письмо опустить в почтовый ящик. А вот на новогодний квест входили только по билетами.
Песни, игры, чаепитие, подарки и… До свидания, Дедушка! Из Пензы поезд отправится в Саратов.
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