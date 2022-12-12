Глава города поздравил пензенцев с Днем Конституции

12.12.2022 | 12:58

В понедельник, 12 декабря, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил всех горожан с Днем Конституции.

«Эта дата объединяет всех жителей нашего многонационального государства в стремлении жить в мире и согласии, искренне любить родное Отечество и делать все для его процветания.

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, благополучия во всех делах и начинаниях, плодотворной работы на благо нашей великой Родины!» - говорится в поздравлении, адресованном населению.