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Общество

Зарплата позволяет пензенцам совершить 878 поездок в маршрутке

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Жителям Пензенской области назвали товары, которые стали менее доступны из-за роста цен. Исследование покупательной способности провели в Пензастате.

Денежные доходы на душу населения в январе - сентябре составили 27 226 рублей (на 9,9%, или на 2 457 рублей, больше, чем в аналогичный период 2021 года).

Увеличение стоимости снизило покупательную способность пензенцев по следующим товарам: сахар-песок (на 22,5%), хлеб, хлебобулочные изделия (на 18,8%), мясо индейки (на 8,8%), пшеничная мука (на 8,1%), вареная колбаса (на 6,4%).

«Если в январе - сентябре 2021 года на свой доход житель области мог купить 65 кг говядины, то в аналогичном периоде 2022-го - 57 кг, масла сливочного - 47 и 40 кг, молока - 466 и 381 л, картофеля - 767 и 660 кг, капусты - 1 027 и 568 кг соответственно», - сообщили в Пензастате.

Однако более доступны пензенцам стали куриные яйца (на 11,9%), огурцы (на 8,2%), подсолнечное масло (на 4,1%).

Увеличилась покупательная способность по таким непродовольственным товарам, как женское демисезонное пальто, мужской костюм-двойка, бензин.

«Жители области на свой доход могли совершить 1 027 поездок в городском автобусе, либо 1 361 поездку в троллейбусе, либо 878 поездок в маршрутном такси», - отметили специалисты.

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