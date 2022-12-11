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Общество

При приеме на работу стали учитывать продолжающуюся СВО

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Около половины организаций учитывают при приеме на работу продолжающуюся специальную военную операцию на Украине.

Сотрудник призывного возраста может покинуть свое место и оказаться в рядах ВС РФ, попав под мобилизацию.

Кадровую политику изменили 47% российских компаний, 30% руководителей кадровых служб стали обращать внимание на возраст соискателя. Такие данные приводят «Ведомости», ссылаясь на опрос, проведенный среди специалистов по найму с 17 ноября по 5 декабря.

Исследователи подсчитали, что в каждой десятой опрошенной компании (9%) отказали мужчинам с востребованной военно-учетной специальностью (ВУС). 10% работодателей сократили открытые вакансии, на которые могли бы претендовать граждане призывного возраста. 16% респондентов заявили, что стали чаще рассматривать на должности кандидатов-женщин.

Кроме того, в исследовании отмечается, что мужчины призывного возраста стали реже искать место, среди них возрос спрос на удаленную работу, в 5% компаний увеличилось количество увольнений сотрудников мужского пола.

«После объявления частичной мобилизации бизнесу пришлось корректировать свои планы, в том числе и в части кадровой стратегии, утверждают авторы исследования. Более половины респондентов (51%) заявили, что их стратегия на будущий год учитывает нынешнюю ситуацию. 25% опрошенных не ориентируются на возможность повторения событий этой осени», - пишут «Ведомости».

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