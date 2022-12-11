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Общество

Пензенцы не дождутся улучшения погоды в ближайшие сутки

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В понедельник, 12 декабря, в Пензенской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, осадки и гололедица.

Температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, днем термометр покажет -1.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, из-за неблагоприятной погоды возможны ДТП и другие чрезвычайные ситуации.

На дорогах региона началась борьба с гололедом. Подрядчики обрабатывают покрытие специальными материалами. Задействовано 120 спецмашин.

Особое внимание уделяется школьным маршрутам на муниципальных дорогах.

В пресс-службе областного министерства строительства и дорожного хозяйства пообещали: если погода ухудшится, количество техники увеличат.

Автомобилистов призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия.

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