Пензенцы не дождутся улучшения погоды в ближайшие сутки

В понедельник, 12 декабря, в Пензенской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, осадки и гололедица.
Температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, днем термометр покажет -1.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, из-за неблагоприятной погоды возможны ДТП и другие чрезвычайные ситуации.
На дорогах региона началась борьба с гололедом. Подрядчики обрабатывают покрытие специальными материалами. Задействовано 120 спецмашин.
Особое внимание уделяется школьным маршрутам на муниципальных дорогах.
В пресс-службе областного министерства строительства и дорожного хозяйства пообещали: если погода ухудшится, количество техники увеличат.
Автомобилистов призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀