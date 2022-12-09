Вадим Супиков исполнит новогоднее желание подростка из ДНР

09.12.2022 | 13:11

В четверг, 8 декабря, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков побывал в Москве на заседании Совета законодателей РФ Федерального Собрания России и принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

Новогодняя елка установлена в верхней палате парламента и украшена шарами-открытками с пожеланиями детей. В этом году там много записок от ребят из новых субъектов Российской Федерации: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Спикеры региональных парламентов снимали по шару с елки, чтобы исполнить мечту подписавшего его ребенка.

Вадиму Супикову достался шар с пожеланием от Ивана из Донецкой Народной Республики. Подростку очень хочется новый процессор, и он у него будет благодаря пензенскому парламентарию.

«В детстве мы все мечтали о подарках, о чуде. От всей души желаю, чтобы у Ивана и его семьи был счастливый Новый год, чтобы воцарилось мирное небо над его родной землей и чтобы все у него получилось в жизни в составе Российской Федерации», - заявил спикер регионального парламента.