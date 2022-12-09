Сетевое издание|18+|Пятница|9 дек 2022|20:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В детском саду «Крепыш» отметили день рождественской открытки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В день рождественской открытки в филиале детского сада № 39 «Крепыш» ребята ознакомились с их историей.

На камине расположили несколько примеров, вполне винтажных - самая старая карточка датируется 1966 годом. А новые, созданные не в типографии, а своими руками, дети отправили в коробку. Почтальон Снеговик доставит поздравления до каждого адресата.

«Я отправила ее елочке, пожелала добра», - рассказала девочка.

Чтобы все новогодние мечты точно сбылись (а это важно - мелки, конструктор, конфеты), ребята написали Снеговику и Деду Морозу приятные пожелания.

«Здоровья, счастья, любви, ума, красоты и чтобы долго жил еще», - отметили они.

Воспитатели желают малышам здоровья. «Крепыш» - особенный детский сад: все подопечные страдают от пищевой аллергии.

«Для таких ребят попасть в детский сад - это, в общем-то, редкость. Но выход есть: создан наш аллергический сад, где мы для наших воспитанников предоставляем несколько видов меню. У нас есть меню обычное, есть безмолочное, есть безглютеновое», - сообщила заведующая детским садом № 39 Светлана Милиханова.

Попасть в «Крепыш» несложно - достаточно иметь направление от аллерголога-иммунолога или педиатра с полным списком продуктов, которые ребенку употреблять нельзя.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте