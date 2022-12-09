В детском саду «Крепыш» отметили день рождественской открытки

09.12.2022 | 19:48

В день рождественской открытки в филиале детского сада № 39 «Крепыш» ребята ознакомились с их историей.

На камине расположили несколько примеров, вполне винтажных - самая старая карточка датируется 1966 годом. А новые, созданные не в типографии, а своими руками, дети отправили в коробку. Почтальон Снеговик доставит поздравления до каждого адресата.

«Я отправила ее елочке, пожелала добра», - рассказала девочка.

Чтобы все новогодние мечты точно сбылись (а это важно - мелки, конструктор, конфеты), ребята написали Снеговику и Деду Морозу приятные пожелания.

«Здоровья, счастья, любви, ума, красоты и чтобы долго жил еще», - отметили они.

Воспитатели желают малышам здоровья. «Крепыш» - особенный детский сад: все подопечные страдают от пищевой аллергии.

«Для таких ребят попасть в детский сад - это, в общем-то, редкость. Но выход есть: создан наш аллергический сад, где мы для наших воспитанников предоставляем несколько видов меню. У нас есть меню обычное, есть безмолочное, есть безглютеновое», - сообщила заведующая детским садом № 39 Светлана Милиханова.

Попасть в «Крепыш» несложно - достаточно иметь направление от аллерголога-иммунолога или педиатра с полным списком продуктов, которые ребенку употреблять нельзя.