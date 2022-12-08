Жен мобилизованных запретили привлекать к сверхурочной работе

Жены мобилизованных граждан не должны трудиться в выходные, праздничные дни, а также их не следует привлекать к ночной и сверхурочной работе.
Доклад об обеспечении прав мобилизованных и их семей сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Его слова приводит пресс-служба министерства.
В документе также говорится, что при мобилизации одного из родителей второго нельзя отправлять в командировку. Также он имеет право на отпуск в любое удобное время.
Ранее стало известно, что жены призванных в ряды РФ граждан имеют преимущественное право на сохранение рабочего места в случае сокращения штата.
В настоящее время среди населения распространяются ложные повестки и информация о возобновлении призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Как сообщили в Минобороны РФ, это попытки психологического давления на граждан, поддаваться на провокации не следует.
В среду, 7 декабря, Президент РФ Владимир Путин заявил, что в новой волне мобилизации нет никакой необходимости.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀