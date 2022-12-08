Жен мобилизованных запретили привлекать к сверхурочной работе

08.12.2022 | 13:50

Жены мобилизованных граждан не должны трудиться в выходные, праздничные дни, а также их не следует привлекать к ночной и сверхурочной работе.

Доклад об обеспечении прав мобилизованных и их семей сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Его слова приводит пресс-служба министерства.

В документе также говорится, что при мобилизации одного из родителей второго нельзя отправлять в командировку. Также он имеет право на отпуск в любое удобное время.

Ранее стало известно, что жены призванных в ряды РФ граждан имеют преимущественное право на сохранение рабочего места в случае сокращения штата.

В настоящее время среди населения распространяются ложные повестки и информация о возобновлении призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Как сообщили в Минобороны РФ, это попытки психологического давления на граждан, поддаваться на провокации не следует.

В среду, 7 декабря, Президент РФ Владимир Путин заявил, что в новой волне мобилизации нет никакой необходимости.