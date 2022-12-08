Общество

В пензенском детсаду устроили конкурс причесок

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Прическа определенно влияет на образ любой дамы, даже совсем маленькой. В детском саду № 8 девочки стали настоящими принцессами. Каждая из них готовилась к мероприятию несколько часов, в роли парикмахеров выступили мамы, бабушки или воспитатели. В дошкольном учреждении прошел конкурс на лучшую прическу.

«Если у девочки коса, значит, девочка - краса. Все очень волнуются перед выступлением, они старались, делали необычные, креативные, шикарные прически», - сообщила заместитель директора детского сада № 8 Наталья Сащикова.

До Нового года осталось совсем немного, поэтому большинство участниц выбрало тематику приближающихся праздников. Марта Пушкарева предстала в образе елки.

«Мне эту прическу делала воспитательница, мы ее делали очень долго. Мне сегодня еще на танцы, а там надо пучки делать», - рассказала участница конкурса Марта Пушкарева.

«Сначала она мне завязала хвостик, потом начала брызгать лаком, потом завязала пучок, потом вставила шпильки и дальше уже вырезала кексик и вставила», - отметила участница конкурса Ника Клейменова.

Мальчики выступали вне конкурсной программы. Юные модели продемонстрировали свои необычные головные уборы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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