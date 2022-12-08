Общество

26 тысяч дошкольников нуждаются в пособии максимального размера

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В Пензенской области 41 000 детей 8-17 лет из семей с невысокими доходами получают ежемесячное пособие.

Его максимальный размер составляет 11 442 рубля (региональный прожиточный минимум на ребенка), отметили в отделении Пенсионного фонда РФ по области.

Эту сумму получают 26 000 пензенцев дошкольного возраста.

«Согласно условиям оформления пособия, размер выплаты зависит от доходов родителей и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе», - рассказали в ПФР.

Схема расчета проста. Если при назначении базового размера пособия (50% прожиточного минимума на ребенка, 5 721 рубль), доход на одного члена семьи оказывается ниже прожиточного минимума, то тогда выплату увеличивают до 75% (8 581 рубля).

Если и в этом случае доход не соответствует уровню прожиточного минимума, принятого в области, то пособие увеличивают до 100%.

В ПФР напомнили: за назначением выплаты можно обратиться в офисы МФЦ, пенсионного фонда или оформить ее через портал госуслуг. Специалисты, применяя критерии нуждаемости, оценят не только доходы семьи, но и принадлежащее ей имущество.

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