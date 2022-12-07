Общество

В Пензенской области хотят усилить защиту прав детей-сирот

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Ежегодно около 400 детей-сирот получают жилье. Однако претендентов на квадратные метры гораздо больше. Сколько человек в очереди, какие сложности с недвижимостью возникают в процессе эксплуатации, обсуждали члены общественного совета при региональном управлении следственного комитета.

«Окончено уже два уголовных дела в отношении сотрудников районных администраций, в результате халатных действий которых указанная категория лиц обеспечивается жилыми помещениями, непригодными для проживания», - сообщила старший инспектор отдела СУ СКР по Пензенской области Надежда Булавская.

Речь идет о Башмаковском районе и Городищенском. В Сурске дети-сироты, получив жилье, остались без крыши над головой.

«Дали правовую оценку действиям должностных лиц, администрации Городищенского района. В ходе проведения строительной экспертизы выявились факты в том числе и хищения строительных материалов, крыша была недостаточно укреплена и не выдержала», - рассказал руководитель отдела СУ СКР по Пензенской области Сергей Родионов.

К счастью, такие вопиющие случаи редки и являются скорее исключением. Проблемы с жильем возникают, но многие из них решаемы. Что касается работы приемочной комиссии, то в нее, по мнению общественников, необходимо в обязательном порядке включить специалистов, которые бы дали оценку безопасности такого жилья.

«Полностью поддерживаю предложение об обязательной экспертной оценке жилья для детей-сирот. Мы как общественный совет можем выйти с этим предложением на губернатора или в Законодательное собрание», - отметила генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.

«То, что мы сейчас это предложение выносим на совет и будем доводить до губернатора, совершенно правильно», - подчеркнула заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

В некоторых случаях дети-сироты, получив жилье, сами доводят его до плачевного состояния, хотя должны отвечать за предоставленные государством квадратные метры.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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