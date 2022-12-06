Вопрос выплаты тринадцатой пенсии собираются обсудить

06.12.2022 | 10:16

Во вторник, 6 декабря, на рассмотрение в Госдуму планируют внести законопроект о ежегодной выплате дополнительной пенсии по старости.

Согласно замыслу депутатов, меру можно ввести уже с декабря этого года, сообщает ТАСС.

Так называемая тринадцатая пенсия обезопасит самую социально незащищенную категорию граждан.

Изменения предлагают внести в закон «О страховых пенсиях». Согласно пояснительной записке, «каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости».

Выплата станет поддержкой от государства, и пожилым людям накануне праздников не придется обращаться в микрофинансовые организации за дополнительными средствами или влезать в долги. По словам депутатов, такая проблема наблюдается в последнее время.

«Кроме того, законопроектом также предлагается увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет. В действующей редакции закона такая норма предусмотрена для 80-летних граждан», - пишет ТАСС.