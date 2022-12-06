Общество

В пензенском МУПе получили снегоуборочную технику

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Не каждая управляющая компания может похвастаться автопарком, тем более снегоуборочной техникой. У муниципальной теперь есть своя. На выделенные областью деньги управление ЖКХ города закупило для организации машины, без которых ни зимой, ни летом нельзя содержать в чистоте прилегающую к домам территорию.

«Девять МТЗ, вышка, экскаватор и средства малой механизации. Мы готовы к зиме, готовы заключать с управляющими компаниями Пензы дополнительные договоры на механическую уборку», - сообщил директор МУП «Жилье-16» по ОЖФ Анатолий Синичкин.

Таких оформлено уже около 20. К концу недели, когда пойдет снег, тракторы начнут расчищать дворы. В ведении компании - 16 многоквартирных домов в Ленинском и Первомайском районах, 60 тысяч квадратных метров. С имеющимся теперь автопарком можно убрать гораздо больше.

«Рассматриваем, чтобы нам было практично и удобно территориально, чтобы техника проезжала не какие-то большие километры», - рассказал Анатолий Синичкин.

Поступили и новые УАЗы. На них дежурные бригады выезжают на коммунальные ЧП, от которых не застрахованы жильцы.

«Сварка, шланги, тросы для канализации, ключи - что нам нужно, у нас есть, мы полностью укомплектованы», - отметил слесарь-сантехник Владимир Бугеро.

«В направлении адрес указываем, бригаду, куда выезжать и что там. Например, течь радиатора ЦО», - сообщила диспетчер аварийно-диспетчерской службы Наталья Ширшакова.

Домов в управлении не так уж много, но работа у коллектива МУПа всегда есть.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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