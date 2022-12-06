Общество

В Пензе перекроют движение под мостом на улице Ерик

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В Пензе улицу Ерик придется перекрыть из-за работ по прокладке кабеля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас на пересечении улицы Транспортной и Горбатова переулка устанавливают светофор. К объекту необходимо провести кабель под железнодорожными путями на улице Ерик.

В связи с работами в среду, 7 декабря, с 9:00 до 13:00 проезд машин под мостом в сторону Транспортной улицы запретят.

«В сторону Бакунинского моста будет организовано реверсивное движение», - уточнили в мэрии.

Водителям Пензы следует учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.

Ранее автомобилисты выразили свое мнение по поводу появления нового светофора на данному участке дороги.

«Измайлова опять колом на два часа встанет», «До этого с Нахаловки стояли, теперь и с Нахаловки, и Маяк, похоже», «Все для людей, как и по всему городу. Терновка-2 будет», «Такое ощущение, что в нашем городе выиграли грант федеральный, чтобы деньги не терять, решили установить везде светофоры и пешеходные переходы», - высказались пензенцы в Сети.

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Источник — фото 2 Администрации города Пензы
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