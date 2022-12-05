Вадим Супиков поблагодарил добровольцев за работу

05.12.2022 | 15:11

Спикер Законодательного собрания Пензенской области поздравил пензенцев с Днем добровольца.

Он отметил, что именно добровольцы пришли на помощь нуждающимся гражданам, медработникам, больницам в период эпидемии коронавируса, зачастую рискуя собственным здоровьем. Также волонтеры первыми встречали поезда с эвакуированными гражданами из Донбасса, обустраивали их в пунктах временного размещения, обеспечивали вещами.

«Сегодня, когда ситуация на Украине обострилась, вы рядом с семьями мобилизованных, отправляете гуманитарные грузы нашим бойцам и гражданам новых регионов России, участвуете в восстановлении мирной жизни на освобожденных территориях», - обратился Вадим Супиков к добровольцам.

Он поблагодарил их за проявленное внимание и участие и пожелал крепкого здоровья, счастья, новых успехов в их благородной работе.