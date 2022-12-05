В Пензе покататься на коньках можно будет на 36 площадках

05.12.2022 | 14:06

В Пензе начнут заливать хоккейные площадки. Всего в областном центре их 42, 36 их них планируют использовать зимой для игры в хоккей и катания на коньках, а остальные - для футбола и подвижных игр.

Сначала зальют те коробки, где есть возможность сделать это в отсутствие снежного покрова.

«В период с мая по октябрь проводилась работа по подготовке хоккейных коробок, находящихся на обслуживании муниципального бюджетного учреждения и Управления образования Пензы. Восстанавливалась целостность бортов и сеток ограждения, выполнялась покраска», - сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Помимо хоккейных коробок, горожане смогут пользоваться двумя ледовыми площадками. Одну из них сделают на улице Ботанической, 30 (перед стадионом ПГАУ), а другую - на Стрельбищенской, 15 (стадион «Локомотив»).

Традиционно запланирована работа дворовых тренеров. Они будут заниматься с ребятами на 14 хоккейных площадках.