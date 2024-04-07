«Дизелист» проиграл второй матч серии с клубом «Юнисон-Москва»

07.04.2024 | 18:41

В воскресенье, 7 апреля, в подмосковной Балашихе пензенский молодежный хоккейный клуб «Дизелист» провел вторую встречу с командой «Юнисон-Москва» в рамках полуфинала Кубка регионов.

В первом периоде обе команды были очень активны, «Дизелист» атаковал ворота соперников чаще, чем в матче 6 апреля. Однако за 4 секунды до конца двадцатиминутки удача улыбнулась хозяевам льда: шайбу забросил Станислав Яровой.

Во втором периоде он оформил сначала дубль, а потом хет-трик.

Четвертый гол также забили хозяева льда - неожиданный и удачный бросок сделал Кирилл Васильев. Но до конца периода пензенцы усилиями Ярослава Плиса все же сумели огорчить голкипера соперников.

В последней двадцатиминутке хозяева льда еще больше укрепили свои позиции. Ярослав Бусыгин реализовал большинство.

Пензенцам ответить не удалось. Мачт завершился со счетом 1:5.

Теперь «Дизелист» возвращается домой. Счет в серии - 2:0 в пользу «Юнисон-Москва» (первый матч пензенцы также проиграли). Следующая игра состоится 10 апреля.