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Спорт

«Дизелист» вновь одолел кирово-чепецкую «Олимпию»

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В пятницу, 29 марта, пензенский «Дизелист» в четвертьфинале Кубка регионов на домашнем льду вновь сразился с кирово-чепецкой «Олимпией», которую одолел накануне.

В первом отрезке встречи соперники показали грубую игру, за что двум спортсменам из обоих клубов пришлось покинуть лед. Боевой настрой не отразился на табло - сигнал к перерыву прозвучал при счете 0:0.

«Дизелист» вновь одолел кирово-чепецкую «Олимпию»

Второй период был результативнее. Игрок «Дизелиста» Никита Новиков смог пронести шайбу мимо защитника «Олимпии» и забросить ее ворота. Однако радоваться преимуществу оказалось рано. Спустя несколько секунд с поля за подножку из пензенской команды удалили Ярослава Фролова, чем гости сразу же воспользовались - Даниил Мартынец сравнял счет.

Затем «Дизелист» вернулся в полном составе, а соперники, наоборот, лишились одного из игроков. За блокировку с площадки удалили на 2 минуты Михаила Бычкова. Пензенцам хватило этого времени, чтобы в большинстве прорвать оборону гостей и поразить ворота - отличился Илья Назаров.

И в этот раз «олимпийцы» смогли быстро сравнять счет: Тимофей Пономарев воспользовался ошибкой «дизелистов» в средней зоне и огорчил пензенских болельщиков.

«Дизелист» вновь одолел кирово-чепецкую «Олимпию»

Сурские спортсмены не оставили попыток выйти вперед и в меньшинстве, когда одного из игроков заставили покинуть лед из-за подножки, направили все силы, чтобы завоевать звание победителя. Артур Долматов принял шайбу от Ильи Назарова и направил в ворота «олимпийцев». При счете 3:2 команды ушли на перерыв.

В третьем отрезке кирово-чепецкой команде удалось сравнять счет. Максим Пиков застал врасплох голкипера «Дизелиста» и, пока того прикрывали, поразил ворота пензенцев.

Мириться с таким положением дел хозяева льда не согласились. Чуть более 2 минут им потребовалось, чтобы вернуть преимущество. Гадель Латыпов подхватил шайбу в средней зоне и довел до цели, подарив еще 1 очко команде. А затем повторил успех, атаковав пустые ворота гостей, когда те решили задействовать экстра-полевого игрока.

Но и при счете 5:3 «дизелисты» не прекратили бороться и на последних секундах занесли соперникам еще одну шайбу - отличился Павел Копытин.

Встреча завершилась с результатом 6:3 в пользу пензенцев.

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