Назначен главный тренер пензенского «Дизеля»

09.04.2024 | 19:34

В предстоящем сезоне пензенский «Дизель» будет играть под руководством нового наставника. Главным тренером назначен Альберт Логинов. Сообщение об этом появилось во вторник, 9 апреля, в телеграм-канале клуба.

Альберт Логинов прошел ижевскую школу хоккея, тренировал местную «Ижсталь», пермские «Молот-Прикамье» и «Молот», курганское «Зауралье», череповецкую «Северсталь», новокузнецкий «Металлург» и команду «Челны» из Набережных Челнов.

«В прошлом сезоне возглавлял тренерский штаб воронежского «Бурана», - сообщается в посте.

Дмитрий Шандуров, исполнявший обязанности главного тренера «Дизеля» после отстранения Алексея Ваулина, назначен помощником Логинова.

Последний матч прошлого сезона «Дизель» всухую проиграл. Встреча с хоккейным клубом «Норильск» для пензенцев завершилась со счетом 0:5. Однако шанс на попадание в плей-офф команда упустила еще раньше, потерпев разгромное поражение от ХК «Тамбов» (1:6), после чего не смогла бороться за Кубок ВХЛ.