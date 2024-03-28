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Спорт

Пензенский «Дизелист» разгромил кирово-чепецкую «Олимпию»

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В четверг, 28 марта, пензенский «Дизелист» продолжил борьбу в четвертьфинале Кубка Регионов, сразившись на своем льду с кирово-чепецкой «Олимпией».

Это был третий матч серии, по итогам первых двух счет оказался равным - 1:1 (23 марта «Дизелист» уступил сопернику - 1:2, 25 марта одолел его - 3:1). Серия будет идти до 3 побед.

Пензенский «Дизелист» разгромил кирово-чепецкую «Олимпию»

Дизелисты начали матч уверенно: за первые 15 минут они четырежды поразили ворота гостей. Отличились Иван Кузьмин, Дмитрий Назаров, Арсентий Полшков и Ярослав Плис. «Олимпия» смогла ответить только на 20-й минуте (Максим Пиков).

Во втором периоде удача снова улыбнулась пензенцам: Илья Назаров забросил пятую шайбу в ворота гостей. А в третьей двадцатиминутке их вратаря огорчил Гадель Латыпов. Итог - 6:1 в пользу хозяев льда.

Следующая встреча «Дизелиста» и «Олимпии» состоится в пятницу, 29 марта.

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