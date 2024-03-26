Пензенский «Дизелист» сравнял счет в серии игр с «Олимпией»

26.03.2024 | 10:56

В понедельник, 25 марта, пензенская молодежная команда «Дизелист» сыграла второй матч в Кирово-Чепецке с «Олимпией».

Счет открыли хозяева льда. На 17-й минуте удачный бросок сделал Аристарх Фальковский. Однако пензенцы сумели отыграться во втором периоде.

Шайба побывала в воротах соперника трижды: на 27-й минуте (Илья Назаров, в меньшинстве), затем на 35-й (Дмитрий Звездочкин, подача Дмитрия Назарова) и на 36-й (Ярослав Плис, подача Ивана Кузьмина).

К концу второй двадцатиминутки счет стал 3:1 в пользу «Дизелиста».

В третьем периоде хозяева льда безуспешно пытались забить гол гостям, пензенские игроки отражали их атаки. Ни один бросок не был удачным, счет остался прежним, «Дизелист» одержал победу.

Теперь счет в серии матчей с «Олимпией» равный (23 марта «Дизелист» уступил чепчанам). Впереди у пензенцев еще как минимум две игры. Они пройдут на домашнем льду 28-го и 29-го числа.