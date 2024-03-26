Сетевое издание|18+|Вторник|26 мар 2024|12:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

Пензенский «Дизелист» сравнял счет в серии игр с «Олимпией»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 25 марта, пензенская молодежная команда «Дизелист» сыграла второй матч в Кирово-Чепецке с «Олимпией».

Счет открыли хозяева льда. На 17-й минуте удачный бросок сделал Аристарх Фальковский. Однако пензенцы сумели отыграться во втором периоде.

Шайба побывала в воротах соперника трижды: на 27-й минуте (Илья Назаров, в меньшинстве), затем на 35-й (Дмитрий Звездочкин, подача Дмитрия Назарова) и на 36-й (Ярослав Плис, подача Ивана Кузьмина).

К концу второй двадцатиминутки счет стал 3:1 в пользу «Дизелиста».

В третьем периоде хозяева льда безуспешно пытались забить гол гостям, пензенские игроки отражали их атаки. Ни один бросок не был удачным, счет остался прежним, «Дизелист» одержал победу.

Теперь счет в серии матчей с «Олимпией» равный (23 марта «Дизелист» уступил чепчанам). Впереди у пензенцев еще как минимум две игры. Они пройдут на домашнем льду 28-го и 29-го числа.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте