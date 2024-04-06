«Дизелист» проиграл в первом матче полуфинала Кубка регионов

06.04.2024 | 19:20

В субботу, 6 апреля, в подмосковной Балашихе состоялся первый матч полуфинала Кубка регионов НМХЛ. Пензенский «Дизелист» встретился со столичным клубом «Юнисон-Москва».

Первый период не принес успеха никому из соперников и закончился со счетом 0:0.

Во втором периоде, на 22-й минуте игры, пензенский хоккеист Дмитрий Назаров забросил шайбу в ворота противника. У ворот «Дизелиста» несколько раз складывались опасные ситуации, но голкипер Артем Арзамасцев не позволил шайбе оказаться в своих воротах.

В третьем периоде, на 48-й минуте матча, игрок «Юнисон-Москвы» Станислав Яровой сравнял счет. А на 56-й минуте москвич Владимир Сычев принес команде еще 1 очко.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу «Юнисон-Москвы».