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Общество

Синоптики пообещали пензенцам потепление

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В Пензенской области температура воздуха уже некоторое время держится на уровне 7-10 градусов ниже климатической нормы. Однако в конце недели аномальные холода должны уйти.

Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцетра России Роман Вильфанд.

По его словам, потепление в область принесут южные ветры с западной составляющей. Из-за них увеличится облачность, возрастет вероятность осадков.

Согласно прогнозам синоптиков, с понедельника по четверг пензенцев ждут дневные и ночные морозы. Днем температура опустится до -10 градусов, ночью до -15.

В пятницу, субботу и воскресенье днем потеплеет до -3…-5, ночью термометр покажет -5…-7 градусов.

Возможен небольшой снег.

Ранее Роман Вильфанд предупредил жителей Пензенской области о дефиците снега на Новый год. Уровень осадков в декабре окажется ниже климатической нормы.

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