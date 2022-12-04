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Общество

Пензенцы могут остаться без снега на Новый год

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В Пензенской области декабрь будет малоснежным. Уровень осадков окажется ниже климатической нормы.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Дефицит осадков прогнозируются на достаточно большой территории, это юго-восток ЦФО, Тамбовская, Воронежская, Липецкая области, и весь Приволжский федеральный округ», - цитирует Вильфанда издание.

Также декабрь для пензенцев окажется холоднее обычного. Среднемесячная температура будет ниже климатической нормы.

Согласно прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе не ожидается обильных снегопадов. Дневная температура - до -4…-9 градусов, ночью столбик термометра опустится до -10…-12. Ближе к выходным ветер усилится до 12-13 м/с.

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Источник — фото pixabay.com
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