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Общество

Мэр Пензы попросил чиновников не праздновать Новый год на работе

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В преддверии Нового года все чаще стала звучать тема корпоративов, точнее отказа от них. На этот раз высказался мэр Пензы Александр Басенко.

«Прошу руководителей управлений и ведомств не планировать корпоративы в своих коллективах. Поддерживаю губернатора и предлагаю сделать праздник максимально семейным», - заявил он на аппаратном совещании в понедельник, 5 декабря.

Продолжая тему Нового года, мэр сообщил, что решено отказаться от концертов для взрослого населения и народных гуляний.

Акцент сделают на организацию праздника для детей. «В учреждениях культуры пройдут елки для ребятишек. На площади Ленина по традиции откроется приемная Деда Мороза», - перечислили в пресс-службе мэрии.

Только 15% пензенцев в этом году планируют пойти на корпоратив, который устроят у них на работе. Об этом свидетельствуют данные опроса в телеграм-канале PenzaInform, в котором на 15:00 5 декабря приняли участие 1 457 человек. Большинство (41%) считают подобные мероприятия неуместными.

Ранее руководство Пензенской области обозначило свою позицию по празднованию Нового года в регионе в условиях продолжения специальной военной операции. Было предложено провести мероприятия для детей. Что касается взрослых, то им рекомендовали воздержаться от корпоративов.

В свою очередь, пензенские рестораторы надеются, что жители области не откажутся от праздника в кругу коллег. Если же людям будет не до корпоративов, то доходы заведений существенно сократятся, что может привести к потере рабочих мест и бизнеса.

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