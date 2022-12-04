В области с 10 декабря начнут усиленно охранять хвойные деревья

04.12.2022 | 14:21

В Пензенской области с 10 по 31 декабря усилят охрану деревьев хвойных пород. Соответствующее распоряжение регионального правительства было подписано 1-го числа.

В предновогодний период, традиционное время активной деятельности черных лесорубов, желающих добыть сосну или елку, организуют рейды на лесных участках, где возможна незаконная рубка.

Также в регионе создадут контрольно-пропускные посты, чтобы выявлять браконьеров, провозящих новогодние деревья или же набор веток.

Стремящимся незаконным путем получить елку грозит административный штраф. Кроме того, они должны будут возместить ущерб, причиненный лесному фонду.

Между тем в России отмечается падение спроса на живые елки, население предпочитает экономить и отмечать Новый год с искусственными. За пять лет объем заготовки праздничных деревьев снизился в два раза: с 107,6 тыс. штук в 2017 году до 50 тыс. в 2021-м. Такие данные приводит ТАСС.