Сетевое издание|18+|Воскресенье|4 дек 2022|15:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |

Общество

В области с 10 декабря начнут усиленно охранять хвойные деревья

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области с 10 по 31 декабря усилят охрану деревьев хвойных пород. Соответствующее распоряжение регионального правительства было подписано 1-го числа.

В предновогодний период, традиционное время активной деятельности черных лесорубов, желающих добыть сосну или елку, организуют рейды на лесных участках, где возможна незаконная рубка.

Также в регионе создадут контрольно-пропускные посты, чтобы выявлять браконьеров, провозящих новогодние деревья или же набор веток.

Стремящимся незаконным путем получить елку грозит административный штраф. Кроме того, они должны будут возместить ущерб, причиненный лесному фонду.

Между тем в России отмечается падение спроса на живые елки, население предпочитает экономить и отмечать Новый год с искусственными. За пять лет объем заготовки праздничных деревьев снизился в два раза: с 107,6 тыс. штук в 2017 году до 50 тыс. в 2021-м. Такие данные приводит ТАСС.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте