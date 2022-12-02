В Пензе приставы рассказали, когда у должника могут забрать машину

02.12.2022 | 19:30

Задолжал сразу нескольким банкам и в результате может лишиться своего движимого имущества. Судебные приставы Ленинского района наложили арест на автомобиль неплательщика.

«Остаток задолженности на сегодняшний момент составляет 425 тысяч рублей. Это в основном кредитные платежи. Должник, соответственно, единовременно пока эту сумму не погасил», - объяснила начальник Ленинского районного отделения г. Пензы УФССП России по Пензенской области Светлана Пурисова.

У владельца автомобиля Volkswagen есть 10 дней на то, чтобы рассчитаться с задолженностью в полном объеме или обжаловать действия приставов в суде. Если этого сделано не будет, машину передадут на оценку, выставят на торги и продадут.

Кстати, только в Ленинском отделении находится около семи тысяч исполнительных документов, связанных с неоплаченными кредитами.

«У нас время, когда судебный пристав имеет право применить меры принудительного исполнения, с 6:00 до 22:00. Если данное транспортное средство находят, мы его арестовываем, иногда даже изымаем с помощью эвакуатора, если либо сумма задолженности очень большая, либо должник не берет на ответственное хранение», - рассказала Светлана Пурисова.

Кроме того, не стоит забывать о том, что владелец машины еще оплачивает услуги оценки имущества, эвакуатора, стоянки, на которой хранится автомобиль.