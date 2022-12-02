Общество

Стало известно, где в 2023 году поставят светофоры и камеры

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В администрации Пензы рассказали, где в 2023 году появятся новые светофоры, пешеходные переходы и камеры.

Светофоры с вызывной кнопкой обустроят на пяти пешеходных переходах: ул. 40 лет Октября, 37а; ул. Попова (к парку «Союз»); ул. Краснова, 19 (школа № 28); ул. Антонова, 56, и ул. Клары Цеткин, 15.

Также светофоры поставят на двух перекрестках: ул. Рахманинова - 6-й проезд Пестеля и ул. Измайлова - ул. Крымская.

Оборудуют нерегулируемые пешеходные переходы в районе детсада № 4 «Мозаика» (на ул. Антонова), детсада № 89 «Солнечный лучик» (ул. Рахманинова) и школы № 52 (ул. Юбилейная).

Появятся консольные опоры, знаки на щитах со световозвращающей поверхностью, односекционные желтые светофоры, совмещенные с пешеходными переходами искусственные неровности и комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД на пяти участках: ул. Коммунистическая - ул. Пионерская; ул. Гагарина - ул. Леонова; пр. Победы - ул. Урожайная; ул. Рахманинова, 35; ул. Минская, 1.

Будут модернизированы светофоры в трех местах ул. Терновского (у магазина «Спар», школы № 59, в районе ул. Пушанина).

На трех участках поставят пешеходное ограждение: ул. Луначарского - ул. Дзержинского; пр. Победы напротив дома № 126 и ул. Клары Цеткин, 44а.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте