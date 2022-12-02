Стало известно, где в 2023 году поставят светофоры и камеры

02.12.2022 | 17:24

В администрации Пензы рассказали, где в 2023 году появятся новые светофоры, пешеходные переходы и камеры.

Светофоры с вызывной кнопкой обустроят на пяти пешеходных переходах: ул. 40 лет Октября, 37а; ул. Попова (к парку «Союз»); ул. Краснова, 19 (школа № 28); ул. Антонова, 56, и ул. Клары Цеткин, 15.

Также светофоры поставят на двух перекрестках: ул. Рахманинова - 6-й проезд Пестеля и ул. Измайлова - ул. Крымская.

Оборудуют нерегулируемые пешеходные переходы в районе детсада № 4 «Мозаика» (на ул. Антонова), детсада № 89 «Солнечный лучик» (ул. Рахманинова) и школы № 52 (ул. Юбилейная).

Появятся консольные опоры, знаки на щитах со световозвращающей поверхностью, односекционные желтые светофоры, совмещенные с пешеходными переходами искусственные неровности и комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД на пяти участках: ул. Коммунистическая - ул. Пионерская; ул. Гагарина - ул. Леонова; пр. Победы - ул. Урожайная; ул. Рахманинова, 35; ул. Минская, 1.

Будут модернизированы светофоры в трех местах ул. Терновского (у магазина «Спар», школы № 59, в районе ул. Пушанина).

На трех участках поставят пешеходное ограждение: ул. Луначарского - ул. Дзержинского; пр. Победы напротив дома № 126 и ул. Клары Цеткин, 44а.