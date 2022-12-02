Почти 250 тысячам пензенцев нужно освежить данные для полиса ОМС

02.12.2022 | 10:55

С четверга, 1 декабря, жителям Пензенской области, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования, не нужно будет носить с собой бумажный документ: достаточно показать паспорт, а на ребенка до 14 лет - свидетельство о рождении.

Это связано с введением цифровых полисов ОМС. Теперь данные собраны в едином регистре застрахованных лиц, чтобы исключить дублирование информации и упростить процесс оформления документов.

Однако следует иметь в виду: новшество касается только тех пациентов, сведения об удостоверяющих личность документах у которых являются актуальными.

Между тем по состоянию на 1 декабря 2022 года в Пензенской области устарели данные на 246 410 человек, из которых 67 581 - дети старше 14 лет, впервые получившие паспорт. Эти жители региона не сообщили в страховую медицинскую организацию об изменениях в документах.

«Мы просим граждан ответственно относиться к своей обязанности и сообщать в свою страховую компанию об изменениях в документах, удостоверяющих личность, чтобы при обращении в медицинские организации избежать проблем с идентификацией своих данных», - обратились к жителям региона в территориальном фонде ОМС Пензенской области.

Есть еще несколько новшеств. С 1 декабря 2022 года в регистр застрахованных лиц автоматически будут вноситься все новорожденные (на основании свидетельства о рождении, выданного ЗАГС) и лица, получившие гражданство Российской Федерации (на основании сведений, переданных органами внутренних дел).

Все остальные граждане с декабря 2022 года могут одновременно подать два заявления о включении в единый регистр застрахованных лиц с выдачей нового полиса ОМС и на выбор страховой медицинской организации.

При этом бумажные полисы продолжают действовать и не требуют замены. В случае утери такого документа гражданин может обратиться в свою страховую медицинскую организацию, которая выдаст выписку из единого регистра со штрихкодом.