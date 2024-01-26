Владельцам полисов зонд в кишечник должны вводить под наркозом

26.01.2024 | 12:37

Жители Пензенской области могут бесплатно пройти под наркозом исследование толстого кишечника с помощью колоноскопа - гибкого эластичного зонда, оснащенного лампой и миниатюрной видеокамерой.

Колоноскопия считается максимально информативным способом исследования для выявления и лечения заболеваний кишечника. При проведении процедуры врач визуально оценивает состояние слизистой оболочки, изображение которой выводится на экран монитора в увеличенном формате. Кроме того, колоноскопия позволяет провести биопсию пораженных тканей.

Колоноскопию с анестезией проходят по полису обязательного медицинского страхования пациенты с подозрением на онкологические заболевания, спаечную болезнь и т. д.

В 2023 году жителям Пензенской провели 5 931 исследование таким способом - на 92,3% больше, чем годом раньше. Данные услуги оцениваются в 20,2 млн рублей.

Зондирование выполнялось по рекомендациям лечащих врачей в 17 медицинских организациях Пензы и Пензенской области, в том числе в 3 частных учреждениях.

«Если в медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, врач назначает исследование без обезболивания или предлагает пройти его платно, необходимо обращаться на телефон горячей линии 8 (800) 100-80-44 (звонок бесплатный)», - предупредили в территориальном фонде обязательного медицинского страхования.