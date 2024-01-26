Сетевое издание|18+|Пятница|26 янв 2024|13:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Владельцам полисов зонд в кишечник должны вводить под наркозом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жители Пензенской области могут бесплатно пройти под наркозом исследование толстого кишечника с помощью колоноскопа - гибкого эластичного зонда, оснащенного лампой и миниатюрной видеокамерой.

Колоноскопия считается максимально информативным способом исследования для выявления и лечения заболеваний кишечника. При проведении процедуры врач визуально оценивает состояние слизистой оболочки, изображение которой выводится на экран монитора в увеличенном формате. Кроме того, колоноскопия позволяет провести биопсию пораженных тканей.

Колоноскопию с анестезией проходят по полису обязательного медицинского страхования пациенты с подозрением на онкологические заболевания, спаечную болезнь и т. д.

В 2023 году жителям Пензенской провели 5 931 исследование таким способом - на 92,3% больше, чем годом раньше. Данные услуги оцениваются в 20,2 млн рублей.

Зондирование выполнялось по рекомендациям лечащих врачей в 17 медицинских организациях Пензы и Пензенской области, в том числе в 3 частных учреждениях.

«Если в медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, врач назначает исследование без обезболивания или предлагает пройти его платно, необходимо обращаться на телефон горячей линии 8 (800) 100-80-44 (звонок бесплатный)», - предупредили в территориальном фонде обязательного медицинского страхования.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте