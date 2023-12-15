Зареченцам нужно обновить данные в детской поликлинике

В Заречном родителей юных пациентов просят принести в детскую поликлинику ряд документов.
Это связано с тем, что местная медико-санитарная часть № 59 переходит на новую единую ведомственную медицинскую информационно-аналитическую систему ФМБА России. Необходима актуализация данных.
При обращении в регистратуру детской поликлиники нужно иметь следующие документы:
- свидетельство о рождении;
- медицинский полис;
- паспорт;
- СНИЛС.
«Без этих документов могут возникнуть трудности с идентификацией ребенка в информационной системе», - пояснили в учреждении здравоохранения.
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