Зареченцам нужно обновить данные в детской поликлинике

15.12.2023 | 10:00

В Заречном родителей юных пациентов просят принести в детскую поликлинику ряд документов.

Это связано с тем, что местная медико-санитарная часть № 59 переходит на новую единую ведомственную медицинскую информационно-аналитическую систему ФМБА России. Необходима актуализация данных.

При обращении в регистратуру детской поликлиники нужно иметь следующие документы:

- свидетельство о рождении;

- медицинский полис;

- паспорт;

- СНИЛС.

«Без этих документов могут возникнуть трудности с идентификацией ребенка в информационной системе», - пояснили в учреждении здравоохранения.