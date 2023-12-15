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Общество

Зареченцам нужно обновить данные в детской поликлинике

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В Заречном родителей юных пациентов просят принести в детскую поликлинику ряд документов.

Это связано с тем, что местная медико-санитарная часть № 59 переходит на новую единую ведомственную медицинскую информационно-аналитическую систему ФМБА России. Необходима актуализация данных.

При обращении в регистратуру детской поликлиники нужно иметь следующие документы:

- свидетельство о рождении;

- медицинский полис;

- паспорт;

- СНИЛС.

«Без этих документов могут возникнуть трудности с идентификацией ребенка в информационной системе», - пояснили в учреждении здравоохранения.

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Источник — фото pixabay.com
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