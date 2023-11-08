Госдума дает добро на регистрацию автомобилей без полиса ОСАГО

08.11.2023 | 08:40

Транспортные средства предлагается регистрировать без полиса ОСАГО. Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Автор инициативы - глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. По его мнению, следует исключить обязанность заключать договор ОСАГО до регистрации транспортного средства.

«Законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца», - цитирует РИА Новости пояснительную записку.

Кроме того, проект закона предлагает ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца автомобиля, который украден или находится в розыске. Сейчас автовладелец может снять проданную машину с учета по истечении десяти дней с момента сделки.

Предлагается и еще одно нововведение - обязательный осмотр машины, учет которой ранее прекратили, если владелец подал заявление на его возобновление. Согласно законопроекту, осмотр может быть проведен при первичном получении идентифицирующих документов для транспортных средств, не состоящих на государственном регистрационном учете или имеющих документы, выданные до 1993 года.