Пензенцы будут покупать алкоголь и сигареты по полученному паролю

08.10.2023 | 11:11

Жителям Пензенской области в некоторых случаях больше не понадобится бумажный паспорт. Документ разрешат предъявлять в цифровом виде, в том числе при покупке спиртного и сигарет.

Проект правил утвержден Минцифры РФ и размещен на портале проектов правовых актов.

Электронная версия паспорта - это QR-код и фотография на платформе госуслуг. В отдельных случаях при предъявлении цифровой версии документа нужно будет получить одноразовый числовой пароль.

Пока новшество проходит первый этап внедрения. Предъявлять цифровой паспорт позволят в следующих случаях:

- при покупке алкоголя или табака совершеннолетним гражданином (с паролем);

- при подтверждении возраста при посещении музея или мероприятия (с паролем);

- при посадке в поезд дальнего следования;

- при подтверждении личности при предоставлении государственных или муниципальных услуг (исключения - регистрация прав собственности на недвижимое имущество, оформление и замена внутренних и заграничных паспортов);

- при установлении личности в финансовых организациях при условии, что клиент был идентифицирован ранее согласно закону.

Второй этап внедрения начнется с 1 января следующего года. Тогда цифровым документом пензенцы смогут воспользоваться для доступа на территории организаций (кроме предприятий оборонно-промышленного комплекса), подтверждения личности при отправке и получении почтовых отправлений, денег.

Дата начала третьего этапа внедрения - 1 января 2025 года. Цифровой паспорт можно будет предъявлять для подтверждения личности в медицинских организациях, при заселении в гостиницу.

В правительстве РФ подчеркивали: электронная версия документа не станет заменой оригиналу.

Граждане продолжат получать бумажные паспорта.