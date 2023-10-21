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В стране и мире

Услуги ГИБДД получили более 700 тысяч жителей новых регионов России

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МВД России предоставляет государственные услуги по замене регистрационных документов на транспортные средства, а также водительских удостоверений гражданам, проживающим на территориях новых субъектов Российской Федерации - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Эта работа проводится с декабря 2022 года.

В подразделения Госавтоинспекции, дислоцированные в новых российских регионах, обратились более 1 млн человек. Из них около 720 тысяч уже получили российские водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки.

Особый порядок предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений жителям новых регионов, определенный постановлением Правительства Российской Федерации, будет действовать до 1 января 2026 года.

«В этот период замена водительских удостоверений на российские производится без сдачи экзаменов на право управления и прохождения медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, а при замене документов на автомобиль не требуется прохождение технического осмотра и таможенных процедур», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все действия осуществляются без уплаты государственной пошлины.

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