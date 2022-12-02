Пензенец из Донецка: Город накрывают не по-детски

02.12.2022 | 14:56

Волонтерам, которые возят гуманитарную помощь в Донецк, стоит повременить с поездкой или осознанно принять риски. Об этом в пятницу, 2 декабря, написал в соцсети «ВКонтакте» пензенский юрист Михаил Лиcин, который сейчас находится в городе.

«Друзья, я забрал раненых из госпиталя, проехал уже половину Донбасса, раздаю помощь, сейчас пока в Донецке... Город накрывают не по-детски. Много прилетов в самый центр, в спальные районы, бьют по мирным улицам из ГРАДов и натовских вооружений», - поделился пензенец.

Он отметил, что сообщения в новостях многим уже приелись и звучат дежурно. На деле все обстоит иначе.

«Вчера я сам оказался в районе обстрела, где были погибшие и раненые. Проследовать из пункта А в пункт Б в таких обстоятельствах, поверьте, тот еще экстрим. Даже местные признают, что ситуация усугубляется.

В остальном жизнь идет своим чередом, все делают свои дела. В подтверждение - перекличка по районам Донецка», - написал Михаил Лиcин и приложил скриншоты из донецкого чата.