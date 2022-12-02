Общество

Пензенец из Донецка: Город накрывают не по-детски

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Волонтерам, которые возят гуманитарную помощь в Донецк, стоит повременить с поездкой или осознанно принять риски. Об этом в пятницу, 2 декабря, написал в соцсети «ВКонтакте» пензенский юрист Михаил Лиcин, который сейчас находится в городе.

«Друзья, я забрал раненых из госпиталя, проехал уже половину Донбасса, раздаю помощь, сейчас пока в Донецке... Город накрывают не по-детски. Много прилетов в самый центр, в спальные районы, бьют по мирным улицам из ГРАДов и натовских вооружений», - поделился пензенец.

Он отметил, что сообщения в новостях многим уже приелись и звучат дежурно. На деле все обстоит иначе.

«Вчера я сам оказался в районе обстрела, где были погибшие и раненые. Проследовать из пункта А в пункт Б в таких обстоятельствах, поверьте, тот еще экстрим. Даже местные признают, что ситуация усугубляется.

В остальном жизнь идет своим чередом, все делают свои дела. В подтверждение - перекличка по районам Донецка», - написал Михаил Лиcин и приложил скриншоты из донецкого чата.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте