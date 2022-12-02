Министр извинился перед пензенцами за заочные сертификаты о прививках

02.12.2022 | 08:29

Министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев извинился перед жителями региона, заочно получившими сертификаты о вакцинации от коронавируса. Он сделал это в эфире программы на канале «Россия 24. Пенза», выпущенной в четверг, 1 декабря.

«Это человеческий фактор, причем человеческий фактор тех сотрудников, которые не хотят заниматься своей работой. Им намного проще поднять документацию и сделать эти нехорошие факты. Я уверен, мы все сделаем для того, чтобы этих случаев не было.

Если такое произошло, кто-то, может, и обрадуется, что к нему не пристают, он не пришел на вакцинацию в поликлинику, а при этом получил извещение. Но разумные люди поступят по-другому: нужно прийти обязательно в свою поликлинику по месту жительства, об этом заявить, мы проведем у себя свои расследования и разберемся, почему так получилось», - высказался чиновник.

По словам министра, из федеральной системы регистрации прививок обязательно уберут неверные данные, так что у человека вновь появится возможность и вакцинироваться, и ревакцинироваться.

«Те сознательные сотрудники, которые работают в основе лечебных учреждений, помогут все сделать быстро, и человек своевременно получит необходимую вакцинацию.

Ну и в этом случае я хочу, наверное, извиниться за действия определенных сотрудников, которые все-таки позволяют себе такие шаги. Повторюсь, мы эти случаи детально разбираем, чтобы они не повторялись», - подчеркнул Вячеслав Космачев.

Пензенцы жалуются на «массовую заочную вакцинацию» от COVID-19 на протяжении нескольких месяцев. Уведомления о прививках, которые они не делали, приходят в личный кабинет на сайте госуслуг. В региональном минздраве ранее объясняли, что причина в техническом сбое, и советовали обращаться в администрацию поликлиники по месту жительства.